Alanyaspor, Samsunspor ile Maça Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalıştı.
Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadın'nda saat 16.00 da başlayacak.
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