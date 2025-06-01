Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 yendi

(ANKARA)-Süper Lig sezonunu son haftasında Alanyaspor ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Corendon Alanyaspor Gain park Stadyumu'nda Net Global Sivasspor'u konuk etti. Saat 19.00'da başkayan müsabakada hakem Kadir sağlam düdük çaldı. Karşılaşma Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Ev sahibi Alanyaspor'a galibiyeri getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.
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