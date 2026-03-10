Alanyaspor ve Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı

(ANTALYA) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşma ardından Corendon Alanyaspor 27, Natura Dünyası Gençlerbirliği 25 puana yükseldi.
