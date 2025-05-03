Alanyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alanyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Goller: Attamah, Civelek.

03.05.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cordova'nın vuruşunda kaleci Bilal topu son anda çeldi.

86. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ortasında Cordova'nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

88. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Karimi'nin ters vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Efecan Karaca dk. 74), Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Yusuf Can Kandemir, Makouta

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Bourabia dk. 46), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Baran Ali Gezek dk. 80), Kartal Yılmaz (Uzodimma dk. 80), Cardoso (Hasan Ali Kaldırım dk. 90), Talha Sarıarslan (Mane dk. 68)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sergej Jakırovıc

Goller: Attamah (dk. 30 k.k.) (Alanyaspor), Ramazan Civelek (dk. 52) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Richard (Alanyaspor), Kartal Yılmaz, Hosseini, Karimi (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:59:27. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.