Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı top kapma ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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