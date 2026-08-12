Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak - Son Dakika
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Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
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PSG ile Aston Villa, 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Son 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Mücadele, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ OMAR ABDULKADIR ARTAN

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek. Artan, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamamıştı.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Dro Fernandez; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Abraham

UEFA SÜPER KUPA'YI EN ÇOK REAL MADRID KAZANDI

UEFA Süper Kupa tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Real Madrid oldu. İspanyol ekibi kupayı 6 kez müzesine götürürken Barcelona ve Milan 5'er kez şampiyonluk yaşadı. Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı.

KUPAYI 26 FARKLI TAKIM KAZANDI

UEFA Süper Kupa tarihinde 13 farklı ülkeden 26 ayrı kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia organizasyonda 2'şer kez şampiyon oldu. Aston Villa, PSG, Galatasaray, Manchester United, Manchester City, Porto, Sevilla ve diğer bazı kulüpler ise kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi.

Süper Kupa, Spor, Trt, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Eee kime ne? 0 0 Yanıtla
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