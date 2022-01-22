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Albayrakspor Ayazağaspor maçında olay: Bıçakla saldırıp tehdit ettiler - Son Dakika

Albayrakspor Ayazağaspor maçında olay: Bıçakla saldırıp tehdit ettiler

22.01.2022 19:16
Albayrakspor Ayazağaspor maçında olay: Bıçakla saldırıp tehdit ettiler

Süper Amatör Lig'de Albayrakspor'un sahasında Ayazağaspor'u ağırladığı maçta olay çıktı.

Süper Amatör Lig'de Albayrakspor'un sahasında Ayazağaspor'u ağırladığı maçta olay çıktı. Ayazağasporlular, maç sonu kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularına ve güvenlik personeline saldırdı. Kulüp yöneticileri, "Bundan sonra Albayrakspor'un her deplasman maçına gelip oyuncularınıza saldıracağız" diyerek tehditler savurdu. Yaşananların gözlemci raporlarında yer almaması ise dikkat çekti.

Albayrakspor ile Ayazağaspor ile arasında oynanan Süper Amatör Lig maçında gergin anlar yaşandı. Deplasman yasağı olmasına rağmen Ayazağasporlu taraftarların izinsiz izlediği maçın son dakikasında gelen gol ile gerginlik meydana geldi. Önce sahanın içine giren Ayazağasporlu taraftarlar, daha sonra da Albayraksporlu taraftarlarla tartışırken, yeşil-sarılı ekibin futbolcuları da hem Albayraksporlu oyunculara hem de yaşları 13 ile 16 arasındaki ev sahibi ekibin altyapı oyuncularına saldırdı. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada bu sefer de Ayazağasporlu yöneticiler sahanın içine girerek mücadelenin hakemine yumruklu saldırıda bulunmuştu.

İzlemeye değil kavgaya gidiyorlar

Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ayazağaspor, oynadığı hemen hemen her karşılaşmada benzer olaylar yaşatıyor. Hem iç sahasında hem de dış sahada; küfür, hakaret ve saldırıda bulunan taraftarlara herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı görüldü. İç sahada taraftarlarının çıkardığı olaylar sonrası defalarca saha kapatma cezası alan Ayazağspor'un maçları uzak ilçelerde oynatılması gerekirken hemen yakınındaki Seyratepe'de oynatılması tepki çekmişti.

Ayazağaspor yöneticilerinden tehdit: "Deplasmanlarınıza gelip futbolcularınıza saldıracağız!"

Karşılaşma sonrası yaşanan arbedede tehditler savuran Ayazağasporlu yöneticiler, 'Bundan sonra Albayrakspor'un her deplasman maçına gelip oyuncularınıza saldıracağız' şeklinde tehditler savurdu.

Albayraksporlu oyuncular darp raporu aldı

Maç sonunda çıkan kavgada Albayraksporlu oyunculara saldıran Ayazağasporlu futbolcu ve taraftarlar, kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularına ve güvenlik personeline fiziksel zarar verdi. Bir güvenlik görevlisinin elmacık kemiği kırılırken bir futbolcu da gözünden yaralandı. Bıçaklı taraftarları polis durdurdu. Karşılaşma oynanırken sahanın içine girip maç sonunda da saha içinden soyunma odalarının olduğu bölüme gelen elleri bıçaklı Ayazağasporlu taraftarları polis durdurdu. - İSTANBUL

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Amatör Lig, Polis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Albayrakspor Ayazağaspor maçında olay: Bıçakla saldırıp tehdit ettiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Albayrakspor Ayazağaspor maçında olay: Bıçakla saldırıp tehdit ettiler - Son Dakika
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