Üye Girişi
Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı - Son Dakika

Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı

12.11.2021 15:19
Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki her karış alanı değerlendirerek, vatandaşlar için yeni yaşama alanları oluşturuyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki her karış alanı değerlendirerek, vatandaşlar için yeni yaşama alanları oluşturuyor. Alemdar Mahallesi'nde bin 750 metrekarelik alanda 300 metre uzunluğunda yeni yürüyüş yolu oluşturmak için çalışmalara başlandı.

'Daha modern ve yaşanabilir Osmangazi' hedefiyle merkezden kırsala 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, özelikle vatandaşların nefes alacağı sosyal donatı alanlarına büyük önem veriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte, vatandaşlardan en çok yürüyüş yolu ve spor yapabilecekleri alan talebi geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu talepleri değerlendirerek her mahalleye yürüyüş yolu ve spor yapılabilecek alan kazandırmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Osmangazi'de toplam 671 adet park ve yeşil alan bulunduğunu, göreve geldikleri 2009 yılından 2021 yılına kadar ilçeye 360 adet park, 628 bin 569 metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sadece 2021 yılında kazandırdığımız park ve yeşil alan 17 bin 500 metrekare. Parklarımızın 99'unda 25 bin 155 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve spor aletleri bulunuyor. Mahallelerimizdeki her metrekare boş alanı değerlendiriyoruz. Boş alan bulunmayan mahallelerimizde ise, kamulaştırma yoluyla elde ettiğimiz alanlara, vatandaşlarımızın birlikte vakit geçirebilecekleri park ve yürüyüş yolları kazandırıyoruz. Şimdi bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. Alemdar Mahallesi 2. Dilek Sokak ve çevresinde ring dönülebilecek 300 metrelik yürüyüş yolu çalışmalarına başladık. Bu sayede vatandaşlarımız, birlikte vakit geçirdikleri dinlenme parklarında aynı zamanda spor yapma imkanına da kavuşmuş oluyor. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı
Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı
Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı
Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Para için yaptığı çılgınlık pes dedirtti! Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı 16:20 Para için yaptığı çılgınlık pes dedirtti! Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış 16:02 Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım 15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı 15:25 Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı
Başak Cengiz'in komşusuna attığı 15:13 Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
16:02 Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış
15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
15:53 Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız
15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
15:20 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
15:20 Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı
15:02 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü
Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler         
16:22
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Galatasaray-Lokomotiv maçı tekrar oynanacak mı? İşte UEFA'nın cevabı Galatasaray-Lokomotiv maçı tekrar oynanacak mı? İşte UEFA'nın cevabı         
15:59
Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları         
15:54
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 16:27:23. #1.12#
SON DAKİKA: Alemdar'a yeni yürüyüş ve spor alanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement