Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir - Son Dakika
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Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir

Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir

03.06.2023 11:54

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Teixeira'ya alacaklarından doğan 407 bin euroyu ödemesine karar verdi. Siyah-beyazlılar 45 gün içinde bu parayı ödemezse transfer yasağıyla karşı karşıya kalacak. Alex Teixeira, Beşiktaş'a geldiği sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve bir sezon sonra kulüple yollarını ayırmıştı. Brezilyalı futbolcu alacakları nedeniyle kulübe açtığı davayı kazandı.

2021-2022 sezonu önce Beşiktaş'a gelen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira, bir sezon sonra kulüple yollarını ayırmıştı. Brezilyalı futbolcu alacakları nedeniyle kulübe açtığı davayı kazandı.

BEŞİKTAŞ, ÖDEME YAPMAZSA TRANSFER YASAĞI ALABİLİR

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya alacaklarından doğan 407 bin euroyu ödemesine karar verdi. Siyah-beyazlılar bu ödemeyi yapmaması durumundatransfer yasağıyla karşı karşıya kalacak.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Alex Teixeira bir son formasını giydiği Beşiktaş'ta 31 maçta süre aldı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir - Son Dakika
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