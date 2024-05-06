Ali Çamdalı: Fenerbahçe'ye karşı çok değerli bir puan aldık - Son Dakika
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Ali Çamdalı: Fenerbahçe'ye karşı çok değerli bir puan aldık

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Fenerbahçe karşısında golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe'ye karşı bence inanılmaz bir mücadele, çok değerli bir puan aldık ama sadece başlangıç bu' dedi.

06.05.2024 23:26  Güncelleme: 23:44
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- Ali Çamdalı: " Fenerbahçe'ye karşı çok değerli bir puan aldık"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Fenerbahçe karşısında golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye karşı bence inanılmaz bir mücadele, çok değerli bir puan aldık ama sadece başlangıç bu" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, taraftarın destek olduğunu belirterek, "Gönül ister ki üç puanla onları bugün eve gönderelim, ama maalesef olmadı. Bugün biraz şans bizim yanımızda olsaydı, belki daha farklı olabilirdi. Oyuncu arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Bu hafta aslında, böyle bir maç olacağını, böyle bir mücadele gücünün ortada olacağının sinyalini aslında antrenmanda vermişlerdi. Ekiple beraber bizde onlara sufle vermeye çalıştık. Onlarda fazlasıyla bunu uyguladılar. Fenerbahçe'ye karşı, bence inanılmaz bir mücadele, çok değerli bir puan ama sadece başlangıç bu. Bize daha fazlası lazım. Bizim için önemli olan bu maçtan kazançlar elde etmek, puandan ziyade. İyi oyun, enerji, mücadele gücü. Bence bunları kazandık. Puan da artı oldu. İnşallah Samsun maçına bunu taşır ve orada da istediğimiz galibiyeti alırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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