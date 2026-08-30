Ali Dönmez, Badminton\'da Türkiye Üçüncüsü

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'na Beypazarı'ndan katılan Ali Dönmez, iki farklı kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası, 26-29 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da düzenlendi. Şampiyonaya Ankara'nın Beypazarı ilçesinden katılan Ali Dönmez, Tek Erkekler ve Karışık Çiftler kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. İki farklı kategoride Türkiye üçüncüsü olan Dönmez, iki madalya ile Beypazarı'na döndü.