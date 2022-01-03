Ali Eren Demirezen, ABD'de önemli bir zafere imza attı

Ağır sıklet milli boksör Ali Eren Demirezen, Hollywood'da çıktığı zorlu maçta ABD'li Gerald Washington'u teknik nakavtla mağlup ederek önemli bir zafere imza attı.

Türk boksunun parlayan yıldızlarından ağır sıklet Ali Eren Demirezen, Amerika Hollywood'da çıktığı zorlu maçta Amerikalı rakibi Gerald Washington'u devirerek önemli bir zafere imza attı. Karşılaşmanın ardından ringe çıkan efsane boksör Muhammed Ali'nin eşi Belinda Body, "Eşimin adını ringlerde yeniden yaşatacak bir boksör Türkiye'den çıktığı için çok mutluyum" dedi.

Washington'u teknik nakavt ile mağlup eden ve boks dünyasında büyük yankı uyandıran bu zaferin ardından Demirezen'e teklifler gelmeye de başladı. Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Ali'nin performansından çok memnun kaldım. Büyük başarılara imza atacağını bu karşılaşma ile ispatladı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Yine boksörlerimizden Viktor Faust'ta muhteşem bir nakavt ile güçlü rakibini yendi. Kıran kırana geçen bu maç Amerika'da yılın maçı olarak görülüyor şu an. Ayrıca yine boksörlerimizden Christian Hammer'de son anda bir boksörün korona virüs olması nedeniyle ringe çıktı. Hazırlıklı olmamasına rağmen iyi bir mücadele verdi" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Zorlu antrenmanlarla zafere ulaştık"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, Amerika maçlarına çok iyi hazırlandıklarını ve bunun meyvelerini aldıklarını vurgulayarak, "Amerika'daki maçların kolay olmadığını ve orada sadece hak edenin kazandığını tüm dünya bilir. Biz de bu bilinçle çok zorlu antrenmanlar yaparak, kan-ter akıttık. Sporcularım da verdiğim taktikleri tam olarak yerine getirdiler ve gurur duyabileceğimiz büyük zaferlerle Amerika'dan ayrıldık. Bundan sonraki karşılaşmaların daha da büyük performans istediğinin bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, bu sonuçlarla Ali Eren Demirezen'in 16 maçın 12'sini nakavtla olmak üzere 15'ini kazanarak büyük bir zafere imza attığını ve dünya sıralamasında 26. sıraya yerleştiğini belirtti. Yine kulüp boksörlerinden Viktor Faust'un 9 maçın 7'sini nakavt olmak üzere hepsini kazanarak muhteşem bir karneye sahip olduğunu vurguladı. Alyaz, Viktor Faust'un 9 maçta dünya sıralamasında 63. sıraya yerleştiğini ve bunun boks dünyasında önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. - İSTANBUL