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Ali Fuat Özge'den Başkan Gümüş'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Ali Fuat Özge'den Başkan Gümüş'e teşekkür ziyareti

02.02.2022 13:31
Ali Fuat Özge'den Başkan Gümüş'e teşekkür ziyareti

Akyol Spor Kompleksine isminin verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Ali Fuat Özge; "Sayın Başkana, ekibine ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Akyol Spor Kompleksine isminin verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Ali Fuat Özge; "Sayın Başkana, ekibine ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kendileri öyle uygun görmüşler ve tesise adımı vermişler. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 1976'dan bu yana Muğla'da spor alanında bir şeyler yapmak istedik. Faydalı olabildiysek kendimi mutlu kılarım. Ben çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve faydalı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalıştım. Hiçbir menfaatim olmadı, maddi olarak da olmadı, olamazda. Yaşımız el verdiği müddetçe yine imkan olsa yine faydalı olmaya çalışırım. Ömrüm yettiği müddetçe aynen bu şekilde devam ederim. Halen sokaklarda dolaşıyor, futbol oynayan gençlerimizi ve çocuklarımızı izliyorum. Herkese teşekkür ediyor, sağlıklı bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Fuat Hocanın Muğla halkı tarafından sevilen sayılan bir spor adamı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şubat ayı meclis toplantısında Muğla'da sporun gelişmesine katkı sağlayan, yüzlerce futbolcu yetiştiren Fuat Hocamızın ismini oy birliği ile Akyol'daki tesislerimize verdik. Bu müjdeyi vermek için kendisini aradık ve ziyaret etmek istedik. Ancak Fuat Hocam, 'Benim aldığım terbiye gereği ben sizi ziyaret edeceğim' dedi ve bugün belediyemize gelerek bizi onurlandırdı. Ocak ayı meclis toplantımızda tesise isminin verilmesini önermiştik. Bu önerimiz spor camiasından ve kamuoyundan büyük takdir topladı. Dün gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısında da önerimiz meclisimizde oy birliği ile kabul edildi. Fuat Hocamız gerek yaptıklarıyla, gerekse kişiliği ile çok sevilen, sayılan bir spor adamı. Bundan böyle Akyol tesislerimizin ismi Ali Fuat Özge Spor Kompleksi olacak. Hayırlı uğurlu olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum. Havaların düzelmesiyle tesisin tabelasını ve açılışını hocamızla birlikte yapmak istiyoruz. Hocamız da uygun görürse onun adına bir de turnuva düzenleyeceğiz" dedi. - MUĞLA

Ali Fuat Özge'den Başkan Gümüş'e teşekkür ziyareti

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Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Fuat Özge'den Başkan Gümüş'e teşekkür ziyareti - Son Dakika Spor


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