Ali Koç, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tekrar başkan seçildi - Son Dakika
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Ali Koç, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tekrar başkan seçildi

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alan mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede 47 sandıkta oy sayma işlemleri tamamlandı. Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde 14 asil ve 7 yedek isim yer alıyor.

09.06.2024 21:07
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alan mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede 47 sandıkta oy sayma işlemleri tamamlandı. Genel kurulda aidatını yatıran 46 bin 524 üyeden 27 bin 489'u oyunu kullandı. Mevcut başkan Ali Koç, geçerli sayılan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alırken, başkan adayı Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oyda kaldı. Yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, 3 yıl daha bu görevi üstlenecek. Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor;

Asil Liste: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Nevres Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Ali Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi.

Yedek Liste: Ali Alper Alpoğlu, Selma Perihan Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya.

Kaynak: DHA

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