Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı

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Derin Mermerci'nin 44'üncü yaş günü büyük bir organizasyonla kutlandı ve aynı zamanda Mermerci'nin kurucusu olduğu Bir Can Bir Candır Derneği için bir bağış etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Ali Koç, Derin Mermerci'nin küçük kızını omuzuna alarak, elinde tuttuğu kolyeyi izleyicilere gösterdi. Bu hareketiyle Koç, izleyicilerden büyük takdir ve alkış aldı.

29.04.2025 14:17
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Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, 44. yaş gününü büyük bir organizasyonla kutladı. Düzenlenen doğum günü gecesinde, iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri bir araya geldi. Gece, sadece bir kutlama değil aynı zamanda anlamlı bir amaç için düzenlenen bir bağış etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Derin Mermerci'nin kurucusu olduğu Bir Can Bir Candır Derneği için yapılan bağış gecesinde, canlı müzayede yapıldı. Bağışlanan değerli eşyalar satışa çıkarken, sıra bir kolyeye geldi.

KÜÇÜK KIZI OMZUNA ALDI

Kolyeyi elinde tutan küçük kız izleyiciler tarafından pek görülemeyince devreye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç girdi.

Derin Mermerci'nin küçük kızını omzunda taşıyan Koç, izleyicilerin takdirini ve alkışını topladı. Ali Koç'u en ön sırada alkışlayanlar arasında eşi Nevbahar Koç ve Derin Mermerci hazır bulundu.

Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı

Derin Mermerci, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • serdar yüksek:
    Böyle başlık olmaz. Kendinize çeki düzen verin. 172 3 Yanıtla
  • onur pari:
    Ben koyu bir gsliyim ve Ali Koç'tan nefret ederim ama sizin atacağınız başlık sizin içinizi gösteriyor. Ülke de bunların bir kopyası işte. Terbiyesizler. 117 5 Yanıtla
  • Umut Er:
    atılan başlık çuk diye oturmuş ali koçun boynuna 5 66 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Bakın Ali Koç zere sevmem fakat bu sözler çok ayıp ne olursa olsun düşman bile olsa böyle sözlerle rencide edilmez o da bir baba nede olsa vicdan sahibi evlatları var 60 3 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    Ali Koç açık artirmada sırasında küçük kız çocuğunu omzuna alarak takdir topladı diye başlık olabilir yani 43 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    soytarıca baslık 35 1 Yanıtla
  • aragorn:
    HELAL OLSUN 25 8 Yanıtla
  • özkan çetin:
    Beşiktaş maçı var , başkan bağış toplamaya çıkmış git takiminla vakit geçir başkan ne işlerle uğraşıyon sen 13 4 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Kral adamsın da Fenere iyi gelmiyorsun Başkan 10 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    NERESİ KÜÇÜK KIZ KOCAMAN 2 2 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    gecen günlerde bu adamın cenazesi vardı yanlış hatırlamıyorsam??? 0 1 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    Admin , annenle Ali Koç arasında birşeyler yaşanmış olacak ki böyle bir başlık atıyorsun. Başlığa bak habere bak. Tıklanma uğruna herşeyinizi verirsiniz ...Adamsan bu yorumu yayınla lan. 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Tanur:
    Atılan başlık ile arasında gece ile gündüz kadar fark var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı - Son Dakika
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