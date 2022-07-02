Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

02.07.2022 00:34
Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında programın sunucusu ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı sordu. "Galatasaray" cevabını alan Koç, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu." yanıtıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Spor dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'unda katıldığı "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında renkli anlar yaşandı.

"SENİN KUSURUN DA BU"

Gecenin sunucusu ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı soran Ali Koç, "Galatasaraylıyım." yanıtını alınca, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu." diye şaka yaptı. Salonda gülüşmelere sebep olan anlar sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ŞAMPİYONLUK EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"

Ali Koç kürsüde yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin 100. yılında ne kadar alanda başarılı olabilirsek, bizim için o kadar değerli. Fenerbahçe, güzel ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunda bir spor kulübünün yapacağından fazlasını yapmış. Tüm kulüpler yapmış ama Fenerbahçe bir adım öteye gitmiş, çok şey yapmış. O yüzden biz, 'Fenerbahçe, bir spor kulübünden öte.' deriz. Şehitler ve gaziler verdik. Ata'mızın da takdirine şayan olduk. Bu bizim en çok gurur ve şeref duyduğumuz, sevindiğimiz şey. O yüzden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet, Fenerbahçe, Ufuk Özkan, Spor, Son Dakika

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