Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a karşı yeni hamle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık için 16 bin 464 + 1 imza isteyen eski başkan Aziz Yıldırım'a 'İmzayı bekleme, aday ol' çağrısı yapacak. Fenerbahçe camiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonluğa hasret geçen 11 sezonun ardından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta görüştüğü Ali Koç'a seçimi eylülden daha önce yapması tavsiyesinde bulundu.

"İMZAYI BEKLEMEDEN ADAY OL"

İki ismin bu hafta içerisinde bir kez daha görüşeceği kulislerde konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın adaylık için Ali Koç'un seçildiği 16 464 oydan 1 fazla imza istemesi yönetim tarafından şok etkisi yarattı. Muhalefette ise heyecan dalgası yaratıp imza kampanyasının yeniden canlanmasına yol açtı. Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a "İmzayı beklemeden aday ol, sandıkta yeniden yarışalım" mesajı göndereceği öne sürüldü.

İMZALAR DİVAN'A GİDECEK

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası artan imza sayısında Sabah gazetesine göre 12 bin barajı aşıldı. İmzaları toplayan derneklerin bu hafta içerisinde bu imzaları Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile paylaşacağı öğrenildi. Mosturoğlu'nun gerekli incelemeler sonrası imza sayısını açıklayacağı belirtildi.