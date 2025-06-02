Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle

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Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a karşı yeni hamle
02.06.2025 12:49
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Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a karşı yeni hamle
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık için 16 bin 464+1 imza talebine karşılık 'İmzayı bekleme, aday ol' çağrısında bulunacak. Yıldırım'ın bu talebi yönetim tarafından şok etkisi yaratırken, muhalefet tarafında ise imza kampanyasının canlanmasına yol açtı. Ali Koç'un Yıldırım'a 'İmzayı beklemeden aday ol, sandıkta yeniden yarışalım' mesajı göndereceği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık için 16 bin 464 + 1 imza isteyen eski başkan Aziz Yıldırım'a 'İmzayı bekleme, aday ol' çağrısı yapacak. Fenerbahçe camiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonluğa hasret geçen 11 sezonun ardından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta görüştüğü Ali Koç'a seçimi eylülden daha önce yapması tavsiyesinde bulundu.

"İMZAYI BEKLEMEDEN ADAY OL"

İki ismin bu hafta içerisinde bir kez daha görüşeceği kulislerde konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın adaylık için Ali Koç'un seçildiği 16 464 oydan 1 fazla imza istemesi yönetim tarafından şok etkisi yarattı. Muhalefette ise heyecan dalgası yaratıp imza kampanyasının yeniden canlanmasına yol açtı. Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a "İmzayı beklemeden aday ol, sandıkta yeniden yarışalım" mesajı göndereceği öne sürüldü.

İMZALAR DİVAN'A GİDECEK

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası artan imza sayısında Sabah gazetesine göre 12 bin barajı aşıldı. İmzaları toplayan derneklerin bu hafta içerisinde bu imzaları Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile paylaşacağı öğrenildi. Mosturoğlu'nun gerekli incelemeler sonrası imza sayısını açıklayacağı belirtildi.

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferudun ozmen:
    Siz sabah akşam imza deyip durun bakalım değil 12 yıl 22 yıl geçse şampiyonluk hayal kimse bir zamanlar en çok şampiyon olan takım en fazla derbi kazanan takım ünvanlarının hepsinin bitip gittiğinin farkında değil. Bu yaştan sonra da takım değiştiremek zor tek yapılabilecek futboldan uzak durmak. 46 1 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    kötü giderken taraftar olarak hep isyan ettik biçok başkan antrenör değiştirdik, en bitik halimizle bile derbiler kupalar kazandık. FB şahısların eline kalmış, sahipler ortaklar yönetiyormuş gibi ruhsuz bi şeye büründü. 20 1 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Ali boş yapmış yine, şu an görev başındaki yönetim seçim kararı almadan aday çıkmaz, Eylül ayı kongre kararı bile resmi olarak açıklanmadı sadece söylemde var. Ali çıkıp hazıran sonu temmuz başı tüzüklerindeki süreye göre resmi olarak olağanüstü seçim kararı alsın aday olan olmayanda resmiyet kazanır. 10 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    FB halktır halkın takımıdır, Allah'ın kulu kimse sahiplenmeye kalkmasin 3 3 Yanıtla
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