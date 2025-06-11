Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önderliğinde transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.
Salim Manav'ın haberine göre; Fenerbahçe, santrfor transferinde gözünü Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic'e dikti. Sarı-lacivertlilerin Sırp golcü için detaylara araştırmaya başladığı belirtilirken, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic ile iletişime geçerek vatandaşı Aleksandar Mitrovic hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Son 2 sezondur Suudi Arabistan'da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon çıktığı 36 maçta 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan Dusan Tadic'e sürpriz telefon! O yıldız için bilgi aldı - Son Dakika
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