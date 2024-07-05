Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma devam ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Koç, ifadesinde tehdit iddialarını reddederek sadece uyarıda bulunduğunu belirtti ve takipsizlik kararı talep etti.

05.07.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Olaylı derbiye ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs'ta oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Koç'un ifadesinde, "Eray Yazgan'a 'buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiş ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum" dediği öğrenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanan derbi maç sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Başkan Koç, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek yaklaşık 1 buçuk saat süren ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.

"Saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı, kimse yoktu"

Ali Koç, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Maç sonrasında kulüp başkanı olmam nedeniyle ve bu yetkiyle sahaya girme hakkım da bulunduğundan maç sonu sahaya girdim. Hakkım olan bir konu ile ilgili neden şikayet yapıldığını anlamış değilim. Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Zaten saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı, kimse yoktu. Müşteki Eray Yazgan'a 'buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiş ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum. Bu nedenle söylemlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Bununla birlikte Selahattin Baki'nin küfür ettiğini duymadım. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 21:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement