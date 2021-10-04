Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, takımın yeni santrforu Mergim Berisha hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Uzun yıllardır forvetlerden verim alamayan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç da bu durumdan yakındı.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Yeni transferlerimizden daha çok beklentimiz var. Sistem oturdukça iyi olacaklar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye santrfor olarak gelenler, talihsiz yani. Bizden gidiyorlar açılıyorlar. Berisha çok zeki bir oyuncu, Rossi zeki bir oyuncu. Hocamızın istediği zeki, pırpır oyuncular. Hocamızın istediği özellikler bu iki oyuncuda da var."