Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında konuşma yaptı. Koç, demokratik bir seçim süreci yaşandığını belirterek, YDK başkanına teşekkür etti. Ardından Uğur Dündar'a plaket takdim edildi ve divan üyeleri Dündar'ı uzun süre alkışladı.

27.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında açıklamada bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat, kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Başkan Koç, adaylara şans diledi.

Çok demokratik bir yarış süreci yaşandığını vurgulayan Koç, "Seçim sürecinde tesislerimiz kullanıldı. İletişim kanalları ve televizyonumuz kullanıldı. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene ancak pandemiden dolayı seçimleri yapamamıştık. En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular. Size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Başkan Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a plaket takdiminde bulundu.

Ardından Dündar ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çekildi. Bu sırada Dündar'ın duygulandığı gözlendi. Dündar'ın kısa süreli veda konuşmasının ardından divan üyeleri uzun süre Dündar'ı ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

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