Ali Turan, Eskişehir\'de Uluslararası Yarı Maratonu\'nda Birinci Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı atletlerinden Ali Turan, Eskişehir'de düzenlenen 6. Uluslararası Yarı Maratonu'nda birincilik elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları katıldıkları yarışmalarda başarılara imza atmaya devam ediyor. 2-3 Ağustos tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilen 6. Uluslararası Yarı Maratonu'na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 65-69 yaş grubunda zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak kürsünün zirvesine çıktı. - SAKARYA
