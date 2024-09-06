Ali Turap: Üstün Olmamıza Rağmen Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Turap: Üstün Olmamıza Rağmen Beraberlik

Ali Turap: Üstün Olmamıza Rağmen Beraberlik

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Turap Bülbül, İngiltere ile oynadıkları maçta baştan sona üstün olduklarını söyledi. Bülbül, maç sonrası yaptığı açıklamada Çekya maçını kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

06.09.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncularından Ali Turap Bülbül, Elit Lig'de İngiltere ile 1-1 berabere kaldıkları maçta baştan sona üstün taraf olduklarını söyledi.

Ali Turap Bülbül, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İngiltere karşılaşmasını değerlendiren Ali Turap Bülbül, "Üstün olduğumuz bir maçtı. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çoğunlukla 1-0 öndeydik. Son dakikada yediğimiz golle 1 puanla buradan ayrıldık. Şimdi de önümüzde Çekya maçı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Çekya maçını kazanmayı hedefliyoruz"

Çekya maçıyla ilgili görüşlerini dile getiren Ali Turap, "Çekya maçını kazanmayı hedefliyoruz. Biz zaten her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Daha önce de 2 Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bu bizim için başarı." ifadelerini kullandı.

Elit Lig'deki rakiplerini değerlendiren Ali Turap, "Elit Lig'de temposu yüksek maçlar oluyor. Burada iyi oyuncular var ve onlarla mücadele ediyoruz. Bu organizasyonla kendimizi fiziksel ve psikolojik olarak geliştiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon Galatasaray'la hedeflerine değinen Ali Turap, "Ben her şekilde kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Turap: Üstün Olmamıza Rağmen Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Turap: Üstün Olmamıza Rağmen Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement