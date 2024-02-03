Aliağa\'da Motosiklet Antrenman ve Yarış Parkuru Tamamlandı

Spor

Aliağa'da Ege Motosiklet Kulübü'nün girişimleri ve Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle Samurlu Mahallesi'nde projelendirilen bin 640 metrekare uzunluğundaki motosiklet antrenman ve yarış parkurunun 500 metrelik ilk etabı tamamlandı.

Aliağa'yı spor kenti yapmak adına çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kez motokros da ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı. Samurlu Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde başlayan çalışmalarda bin 640 metrekare uzunluğundaki motosiklet antrenman ve yarış parkurunun 500 metrelik ilk etabı kullanılabilir hale getirildi. Aliağalı çocukların küçük yaşlardan itibaren motosiklet eğitimleri de alabilecekleri şekilde dizayn edilen tesisin tamamının yakın bir zamanda bitirilmesi planlanıyor. Kafeterya ve dinlenme alanlarının bulunacağı tesis tamamlandığında ulusal ve uluslararası motokros şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. İzmir'de ilk olma özelliği de taşıyacak tesis, hem İzmir'e hem de bölgeye hitap ederek motokros tutkunlarının vazgeçilmez adresi olacak.

Serkan Acar: "Ulusal ve Bölge Müsabakalarını Aliağa'da Yapmak İstiyoruz"

Motokros parkurunu ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, burada motosiklet tutkunlarıyla da bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Serkan Acar, "Motokros parkurumuzun ilk 500 metresi tamamlandı. Geri kalanını da birkaç ay içerisinde tamamlayacağız. Parkurumuzu tamamladıktan sonra tesisimizi oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte ulusal ve bölge müsabakalarını Aliağa'da yapmak istiyoruz. Parkurumuzun ilk etabıyla birlikte çocuklarımızın burada antrenman yapma şansı oluştu. Çocuklarımız ileri ki süreçte burada daha profesyonel bir şekilde antrenman yapabilecek. Çocuklarımızın gelişimi adına gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü ailelerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan Yıldırım: "Doğu Avrupa Şampiyonası'nın Bir Ayağını Aliağa'ya Getirmeyi Hedefliyoruz"

Aliağa'da ulusal ve uluslararası motokros müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek standartta bir tesisin oluşturulduğunu belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, "2024 hedeflerimiz içerisinde Aliağa'da bir ulusal yarış düzenlemek var. 2025 yılında ise Doğu Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağını Aliağa'ya getirmek istiyoruz. Ayrıca burada enduro yarışları da düzenleyeceğiz. Başkanımız Serkan Acar arkamızda olduğu sürece bu hedeflere çok hızlı bir şekilde ulaşacağımıza eminim" diye konuştu. - İZMİR