Aliağa\'da Motosiklet Antrenman ve Yarış Parkuru Tamamlandı

Aliağa'da Ege Motosiklet Kulübü'nün girişimleri ve Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle Samurlu Mahallesi'nde projelendirilen bin 640 metrekare uzunluğundaki motosiklet antrenman ve yarış parkurunun 500 metrelik ilk etabı tamamlandı.
Aliağa'yı spor kenti yapmak adına çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kez motokros da ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı. Samurlu Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde başlayan çalışmalarda bin 640 metrekare uzunluğundaki motosiklet antrenman ve yarış parkurunun 500 metrelik ilk etabı kullanılabilir hale getirildi. Aliağalı çocukların küçük yaşlardan itibaren motosiklet eğitimleri de alabilecekleri şekilde dizayn edilen tesisin tamamının yakın bir zamanda bitirilmesi planlanıyor. Kafeterya ve dinlenme alanlarının bulunacağı tesis tamamlandığında ulusal ve uluslararası motokros şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. İzmir'de ilk olma özelliği de taşıyacak tesis, hem İzmir'e hem de bölgeye hitap ederek motokros tutkunlarının vazgeçilmez adresi olacak.
Serkan Acar: "Ulusal ve Bölge Müsabakalarını Aliağa'da Yapmak İstiyoruz"
Motokros parkurunu ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, burada motosiklet tutkunlarıyla da bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Serkan Acar, "Motokros parkurumuzun ilk 500 metresi tamamlandı. Geri kalanını da birkaç ay içerisinde tamamlayacağız. Parkurumuzu tamamladıktan sonra tesisimizi oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte ulusal ve bölge müsabakalarını Aliağa'da yapmak istiyoruz. Parkurumuzun ilk etabıyla birlikte çocuklarımızın burada antrenman yapma şansı oluştu. Çocuklarımız ileri ki süreçte burada daha profesyonel bir şekilde antrenman yapabilecek. Çocuklarımızın gelişimi adına gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü ailelerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Erdoğan Yıldırım: "Doğu Avrupa Şampiyonası'nın Bir Ayağını Aliağa'ya Getirmeyi Hedefliyoruz"
Aliağa'da ulusal ve uluslararası motokros müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek standartta bir tesisin oluşturulduğunu belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, "2024 hedeflerimiz içerisinde Aliağa'da bir ulusal yarış düzenlemek var. 2025 yılında ise Doğu Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağını Aliağa'ya getirmek istiyoruz. Ayrıca burada enduro yarışları da düzenleyeceğiz. Başkanımız Serkan Acar arkamızda olduğu sürece bu hedeflere çok hızlı bir şekilde ulaşacağımıza eminim" diye konuştu. - İZMİR
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle fabrika alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yangında yaralı ve can kaybı olmadığını, müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal paylaşımlar yaparak onu anma ve özlem duygularını dile getirdi.
Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.
Son Dakika › Spor › Aliağa'da Motosiklet Antrenman ve Yarış Parkuru Tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?