Aliağa FK, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa FK, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet'i transfer etti

Aliağa FK, Çankaya FK\'dan Malik Karaahmet\'i transfer etti

Aliağa FK, TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Malik Karaahmet'i 1+1 yıllığına kadrosuna katan Aliağa FK, forvet hattına önemli bir takviye yapmış oldu.

26.08.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Çankaya FK'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak kadrosuna Eren Bayraktar, Muhammed Düzgüner, Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de forvet hattına bir takviye gerçekleştirdi. Aliağa FK, Çankaya'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, Çankaya FK'nın forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Malik Karaahmet'e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kuşadasıspor'da kiralık olarak geçiren Malik, 16 maça çıkarken 6 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Malik Karaahmet, Çankaya, Aliağa, izmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet'i transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:19:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa FK, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement