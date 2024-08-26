Aliağa FK, Çankaya FK\'dan Malik Karaahmet\'i transfer etti

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Aliağa FK, Çankaya FK'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak kadrosuna Eren Bayraktar, Muhammed Düzgüner, Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de forvet hattına bir takviye gerçekleştirdi. Aliağa FK, Çankaya'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, Çankaya FK'nın forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Malik Karaahmet'e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kuşadasıspor'da kiralık olarak geçiren Malik, 16 maça çıkarken 6 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. - İZMİR