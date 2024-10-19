TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, sahasında Karabük İdmanyurdu'nu rahat mağlup etti: 4-0. Aliağa FK 19'uncu dakikada Mehmet Fuat ile perdeyi açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan İzmir temsilcisi dakikalar 53'ü gösterdiğinde Mustafa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Berk Ali 79'uncu dakikada kazanılan penaltı atışını gol çevirdi, Aliağa FK 3-0'lık avantajı yakaladı. Maçta son sözü 90'da Aliağa FK adına Malik söyledi: 4-0.
Aliağa FK bu galibiyetle 13 puana yükseldi. Karabük ekibi ise 9 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Aliağa FK, Karabük'ü 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?