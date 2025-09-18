Aliağa FK, Kupa\'da Bornova\'yı 6-0 Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877 takımını deplasmanda 6-0 yenerek hem tur atladı hem de moral buldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibine gol yağdıran sarı-siyahlılar yoluna devam etti. Geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi de telafi eden Aliağa FK, hafta sonunda evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçına odaklandı. Teknik Direktör Polat Çetin, kupa galibiyetinin ardından ligde de kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti.
