Aliağa FK, Sinopspor ile 1-1 Berabere Kaldı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2024-2025 sezonuna galibiyetle başlayan Ailağa Futbol Kulübü, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'la berabere kaldı: 1-1. Konuk ekip Küçükçekmece Sinopspor, 13'üncü dakikada Mehmet Özdıraz'ın golüyle öne geçti: 0-1. Aliağa FK 36'ncı dakikada Berke'nin golüyle rakibine karşılık verdi: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı.