Aliağa FK, Sportif Direktörle Ayrıldı

Aliağa FK, geçtiğimiz aylarda anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Erdem Özgenç ile yollarını ayırdığını açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdürürken, geçtiğimiz aylarda göreve getirilen Sportif Direktör Erdem Özgenç ile de karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. - İZMİR
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