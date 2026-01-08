Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu kadrosuna kattı

Aliağa FK, Tahir Babaoğlu\'nu kadrosuna kattı
08.01.2026 10:51  Güncelleme: 10:53
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan tecrübeli forvet Tahir Babaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 14 maçta 15 gol atarak dikkat çekti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamlayan Aliağa FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor forması giyen tecrübeli forvet Tahir Babaoğlu ile anlaştı .

Sezona Yozgat Belediyesi Bozokspor formasıyla başlayan 33 yaşındaki futbolcu Tahir Babaoğlu, ligde görev aldığı 14 karşılaşmada 15 gol kaydederek dikkat çekti. Sarı-siyahlı ekip, tecrübeli forvetle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Kariyerinde önemli başarılar bulunan Tahir Babaoğlu, 2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk yaşarken, Sakaryaspor, Iğdır Futbol Kulübü (2 kez) ve Bursaspor ile birlikte üst üste 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.

Aliağa FK'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Tahir Babaoğlu, "Aliağa Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyorum. Futbola yapılan yatırımları biliyorum. Şampiyonluk yolunda elimden geleni yaparak burada da mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum"" ifadelerini kullandı.

Aliağa FK, tecrübeli golcü transferiyle birlikte 1. Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. - İZMİR

Son Dakika Spor Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
