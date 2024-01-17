Aliağa Futbol, iki yeni transferle güçlendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını namağlup 2'nci sırada tamamlaylan Aliağa Futbol iki transfere birden imza attı. İzmir temsilcisi, Bandırmasporlu sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ve Kırklarelispor'dan stoper Atakan Gündüz'ü renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş'ü ve savunma oyuncusu Atakan Gündüz'ü kadrosuna kattı. Oyuncularımıza formamız altından başarılar dileriz" denildi.