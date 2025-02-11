Aliağa'nın Karatecileri Ege Ligi'nde Başarı Sağladı - Son Dakika
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Aliağa'nın Karatecileri Ege Ligi'nde Başarı Sağladı

Aliağa\'nın Karatecileri Ege Ligi\'nde Başarı Sağladı

Aliağa Belediyesi Spor Okulları'ndan karate öğrencileri, Ege Ligi İller Arası Karate Şampiyonası'nda birinci ve ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Hedefleri Türkiye ve Balkan Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak.

11.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:04
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Aliağa Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören karate öğrencileri, 2. Etap Ege Ligi İller Arası Karate Şampiyonası'nda elde ettikleri birincilik ve ikincilik madalyaları ile büyük bir başarıya imza attı.

Aliağalı karateciler, Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Caner Karaca'nın eğitimleriyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Karate Federasyonu tarafından 8 Şubat 2025 tarihinde Uşak Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Etap Ege Ligi İller Arası Karate Şampiyonası'nda, 65 kulüpten 850 sporcu yarıştı. Yarışmaya Aliağa Belediyesi Demir Spor Karate Takımı adına katılan Aliağalı karateciler, turnuvadan iki madalya ile döndü.

Aliağa Belediyesi Demir Spor Karate Takımı'ndan 2012 doğumlu Doruk Doğan kumite dalında erkekler 55 kiloda birinci olurken; 2015 doğumlu Umutcan Doğan kumite dalında erkekler 40 kiloda ikinci oldu.

Hedef, Türkiye ve Balkan Şampiyonası

Şampiyonaya katılan tüm öğrencilerle gurur duyduklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt, katıldıkları bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda Aliağa'nın adını başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini söyledi. Çalışmalara ara vermeden nisan ayında yapılacak olan Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Aliağa Belediyesi Spor Birimi Yöneticisi Uğur Uzun ise, "Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmek istiyoruz. Ardından 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek olan Balkan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa'nın Karatecileri Ege Ligi'nde Başarı Sağladı - Son Dakika

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