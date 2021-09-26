Aliağa Petkim Spor, Pınar Karşıyaka'yı konuk ediyor

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Aliağa Petkim Spor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı ağırlıyor. Bugün Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 15.30'da başlayacak.

Kadrosunu güçlü isimlerle yenileyen Aliağa'nın Süper Lig'deki başarılı temsilcisi, zorlu mücadeleye Başantrenör Can Sevim yönetiminde hazırlanıyor. Ligde bu yıl üst sıraları hedefleyen Aliağa Petkim Spor, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek süper lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 12 yaş üstü çift aşı yaptırmış olan basketbolseverler, HES kodu sorgulamasın ardından tribüne alınacak. Karşılaşma ayrıca Tivibu Spor 2 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. - İZMİR