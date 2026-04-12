Aliağa Petkim, Trabzonspor'u Yendi

12.04.2026 18:29
Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u 90-84 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 8, Hamm 8, Ege Arar, Tony Taylor 12, Girard 14, Alican Güney, Berk Demir 2, Yeboah 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8

Aliğağa Petkimspor: Efianayi 24, Franke 16, Blumbergs 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 4, Brown 3, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 2, Sajus 8, Flowers 18

1. Periyot: 19-31

Devre: 49-55

3. Periyot: 63-70

Beş faulle oyundan çıkan: 39.28 Tony Taylor (Trabzonspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 90-84 yendi.

Mücadelede ilk sayı konuk ekipten Franke'nin kullandığı serbest atışlarla geldi. Bordo-mavililer, Reed ve Hamm ile sayılar bulmasına rağmen İzmir ekibi, Blumbergs, Yunus Emre Sonsırma'nın etkili oyunu sonucunda ilk periyodu 31-19 önde tamamladı.

Karadeniz ekibinin farkı düşürmeye çalıştığı 2. periyodu Aliağa Petkimspor, Efianayi'nin isabetli atışlarıyla 55-49 önde kapattı.

Üçüncü periyotta oyun kontrolünü bırakmayan İzmir temsilcisi, Brown, Franke ve Flowers'ın bulduğu sayılarla 3. periyodu da üstün (70-63) bitirdi.

Son periyoda istekli başlayan Trabzonspor, Taylor ve Reed'in oyuna daha çok katılmasıyla 35. dakikada farkı 3'e kadar indirdi.(72-75) Bordo-mavililer, 24 saniyeye Berk Demir'in sayısıyla farkı 2'ye (84-86) indirerek girdi. Aliağa Petkimspor, son anlardaki hücumlarından skor üreterek döndü ve maçtan 90-84 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

