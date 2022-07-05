Aliağa Petkimspor, ABD'li Peyton Aldridge'in sözleşmesini uzattı

Türkiye 'de daha önce Bahçeşehir Koleji forması da giyen 26 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonu başında Aliağa Petkimspor'a transfer olmuştu.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Peyton 'The Gladiator' Aldridge ile önümüzdeki sezonda da birlikte Aliağa'da olmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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