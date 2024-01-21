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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir'i mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir'i mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü

Aliağa Petkimspor, BASKETBOL Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Başantrenör Burak Gören, takımının başarısını ve taraftarların desteğini övgüyle bahsetti.

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir\'i mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü
21.01.2024 - 12:10,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya yenildikten sonra seyircisi önünde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup eden Aliağa Petkimspor bu sezon evinde oynadığı 8'inci maçında 7'nci galibiyetini aldı. Kendi sahasında sadece Anadolu Efes'e boyun eğen Petkimspor, diğer iç saha maçlarında Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş, Manisa BŞB, Darüşşafaka, Büyükçekmece ve son olarak Bahçeşehir'i dize getirmeyi başardı.

"Çocukların hepsini alnından öpüyorum" diyen Başantrenör Burak Gören, "Sene başından beri söylüyorum, burayı geçilmez bir yer haline getirdik. İnsanlarımız Aliağa basketboluna ve bu takıma sahip çıkıyorlar. Her maçta çok yürekli bir basketbol oynuyoruz. Bu ligde ligin 5'incisi olmak kolay değil. Burada art arda maçlar kazanmak, bir şeyin peşinden gitmek kolay değil. Pırıl pırıl bir takımım var. Başkanımızdan taraftarımıza herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir'i mağlup ederek evindeki galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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