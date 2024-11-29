Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni Ağırlayacak

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BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kaybederek Play-Off hattından çıkan Aliağa Petkimspor sezona milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 3 Aralık Salı günü evinde King Szczecin'i ağırlayacak Aliağa ekibi ligde 7 haftada 3 galibiyet, Bahçeşehir ise 4 galibiyet aldı.