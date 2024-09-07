Petkimspor\'un Hedefi Şampiyonlar Ligi

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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, hedeflerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımdaki son durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Hazırlık döneminin çok önemli olduğunu vurgulayan Gören, "Her sezon olduğu gibi hazırlık dönemi bizim için çok önemli. Çünkü biz düzenli bir basketbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Geçmiş yıllarda da çalıştığım tüm takımlarda bu durum böyle oldu. Dolayısıyla hazırlık döneminde oyuncu seçimine dikkat etmeye ve özen göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Tüm ekibimle birlikte iyi bir çalışma dönemindeyiz"

Takımın yapısına dair çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Burak Gören, "Oynayacağımız düzenler, sistemin yapılandırılması ve takımı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemde de bir yandan hem kuvvet çalışmaları yaparken, bir yandan basketbolla alakalı antrenmanlar yaparken bir yandan da hazırlık maçını oynamak zorundayız. Çünkü 17 Eylül'de Avrupa Kupası elemeleri de oynayacağız. Dolayısıyla daha önceki yıllardan farklı tarafı hem evet iyi çalışıyoruz ama farklı tarafı da olması gerektiğinden biraz daha önce hazır olmamız gerekiyor. Bununla alakalı tüm ekiple birlikte iyi bir çalışma dönemindeyiz" diye konuştu.

Aliağa Petkimspor'daki hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Gören sözlerini şöyle noktaladı:

"Hedefler hiçbir zaman bitmez. Bizler sahip olduğumuz şeyleri her zaman bir sonraki aşamaya götürmek isteyen insanlarız ve bu konuyla alakalı çok çalışıyoruz. Ama gerçekçi hedefler koymamız gerekiyor. Tabii ki öncelikle Avrupa'da oynayacağımız grup elemesinde istediğimiz sonucu alarak Aliağa'yı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. İkinci hedefimizde istikrarlı bir yapı oluşturmak. Benim buradaki dördüncü sezonum. Dördüncü sezon içerisinde en alttan başlayarak yukarıya doğru bir hareketimiz var. İvmeyi bozmadan ligin konuşulan, ses getiren takımlarından biri olmak, play-off oynamak ve Türkiye Kupası'nda son sekiz arasında yer almak gelecek sezonki en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. - İZMİR