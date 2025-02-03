Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana ile Karşılaşıyor

Spor

İZMİR,

TARİHİNDE ilk kez katıldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemeler, ilk tur ve Play-In etaplarını geçerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran Aliağa Petkimspor yarın Son 16 Turu K Grubu'ndaki ikinci maçta İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'yı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Petkimspor, Play-In etabında Hapoel Holon'u 3 maç sonunda eledikten sonra son 16'daki ilk sınavda Baxi Manresa'ya deplasmanda 96-87 mağlup olmuştu. Reggiana da ilk grup maçında Tenerife'ye 91-69 yenildi. Temsilcimiz bu randevunun ardından milli takımlar takvimi başlayacağı için Avrupa'da 1 aylık süreyi maç yapmadan geçirecek.