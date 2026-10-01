YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 51 günlük aranın ardından yeni yasama yılına başladı. 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın ilk oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap etti.

TBMM’deki hareketliliğin sürdüğü saatlerde Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar, Meclis bahçesinden gerçekleştirdikleri canlı yayında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i konuk etti.

Bekin, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından Meclis gündemine, olası ittifaklara, Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararına ve AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan ile ilişkisi ve partideki geleceğine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

“ŞU ANDA MECLİS'İN BULUNDUĞU KONUM, ANAYASA'YI DEĞİŞTİRMEK İÇİN PEK UYGUN GÖRÜNMÜYOR”

Bekin, Meclis'in yeni yasama yılına ilişkin şunları söyledi: "Tabii şimdi 28. dönem 5. yasama dönemi başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemleri çok yoğun ve sıcak. Bir kere Terörsüz Türkiye konusunun gündeme gelmesi lazım. Ekonomik darboğaz, ekonomik sıkıntıların gündemin önemli noktaları olması bekleniyor. Fakat anladığımız kadarıyla daha önceden bu yıl sonunda Anayasa değişikliğiyle ilgili bazı adımlar atılacağı ifade ediliyordu. Görünen o ki bu dönemde Anayasa ile ilgili gündemin gelmesinin biraz zor olacağı. Çünkü şu anda Meclis'in bulunduğu konum, yeni bir Anayasa'yı değiştirmek için pek uygun görünmüyor. Tabii hareketli bir dönem yaşanacak. Çünkü biliyorsunuz seçim atmosferine de giriyoruz şu anda. Bu seçim atmosferinde de ayrıca transferler ve diğer şeyler önemli gündem maddelerini oluşturacak siyasette. Büyük kırılmalar da söz konusu olacak, birleşmeler. İşte bunları göreceğiz."

OLASI İTTİFAKLARLA İLGİLİ NE DEDİ?

Bekin, siyasette gündeme gelen olası ittifaklara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu: "İttifaklar mesela şu anda Yeniden Refah Partisi, Saadet ve DEVA Partisi'nin görüşmeleri sürüyor. Böyle bir ittifak söz konusu. Ayrıca Zafer Partisi, Anahtar Parti ve diğer partilerin de ittifakları söz konusu. Şu anda İYİ Parti tabii son anı bekliyor, gelişmeleri bekliyor. Bence İYİ Parti'nin yaptığı daha akıllıca bir iş, bu gelişmelere göre bir pozisyon almayı düşünüyorlar."

İSTİFA KARARININ PERDE ARKASINI ANLATTI

Partisindeki görevlerinden istifasını "Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum." sözleri ile duyuran Bekin, kararının perde arkasını da anlattı.

Bekin, şu ifadeleri kullandı: "Basın toplantısını yaptım. Basın toplantısında bundan sonraki süreci az çok ana hatlarıyla ortaya koydum. Şimdi istifa nedeni bu görevlerden parti içindeki bizim partiye transfer olan daha önce AK Parti'de bakanlık yapmış, üç dönem milletvekili ve grup başkan yardımcılığı yapmış Suat Kılıç ile ilgiliydi. Suat Kılıç daha önce Erbakan Hocamız ile ilgili '28 Şubat'ın mimarı' şeklinde ifadeler kullandığı 'Son Ispartalı' kitabı var. Orada da Erbakan hocamızı 'din istismarcısı' olarak şey yapıyor. Birçok yerde Erbakan Hoca'yı bayağı noktasal atışlarla eleştiriyor, çok sert eleştiriyor. Uygun olmayan cümlelerle Erbakan Hocamızın tabii burada biliyorsun Türkiye'de ve İslam Coğrafyası'nın büyük ağırlığı. AK Parti de siyasete girmeden önce tabii ki bunlara da bir kapı açma adına bunu yapmış olabilir. Daha sonra tabii AK Parti siyasetindeyken 2015'te biliyorsunuz yargısal ve bürokratik darbe girişimi vardı 17-25 Aralık'ta. 25 Aralık'ta kendisi, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı tarafından görevinden azledildi kendisi. Ve birçok teşebbüsünü de biliyoruz. Oradan bir daha aday gösterilmedi kendisi, AK Partili. Bizim bu partiye girdi. Ben ilk baştan beri kendisine şunu söyledim. Erbakan Hocamız'dan bu kitabınızdan 'Son Ispartalı'dan dolayı özür dilemediğiniz müddetçe burada siyaset yapmanız zor olacaktır. Son bir kitap yayınladı. 'Yeniden Refah İçin 101 Neden' diye bir kitap. Dedim 'Burada Erbakan'ı methediyorsunuz, diğer tarafta yeriyorsunuz diğer kitabınızda. En azından daha önce yayınlandığınız kitapla ilgili basın önünde bir özür borcunuz var.' Fakat buna yanaşmadı. Dedi ki '28 yaşında yazmıştım bu kitabı. O zaman yazılmış bir kitap orada dursun.' Ben daha önceden son dönemde bu 'Son Ispartalı' kitabına vakıf oldum. Daha önceden de bunun tabii bazı mihraklarla ilişkisi olduğunu bildiğim için bunun partimize pek fayda getirmeyeceğini Genel Başkan'a söyledim. Bu kadar yetenekli bir kişiyi AK Parti kolay kolay bırakmazdı. Ama tabii nasıl o görevlere geldiğini çok iyi biz yakından biliyoruz. Onun için bizim bu partiyi bir istasyon gibi kullanacağını ifade ettik."

Bekin, Erbakan ailesiyle geçmişten gelen ilişkisini ve Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş sürecindeki rolünü anlattı: "Ben Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın babasıyla çok yakın çalışan birisiyim. Babasının en mahrem konulardaki özel tercümanıydım ayrıca. Dış politikadaki danışmanlıklarını yaptım. Ölünceye kadar da birliklerimiz sürdü. Ayrıca Refah Partisi'nde de İl Müfettişliği'nden başlayarak MKYK üyeliği yaptım parti kapanıncaya kadar. Saadet Partisi'nde GİK üyeliği yaptım. Sonra kendisiyle oluşan sürtüşmelerde Erbakan Hocamız'ın oğlu olması münasebetiyle onu yalnız bırakmadım. Onun yanında ikinci adam olarak durdum. Orada ne milletvekili ne bir şey vardı bizim kafamızda. Geldik, Erbakan Vakfı'nı kurduk. Tüzüğünü de ben hazırladım. Şu andan kadar da genel sekreterliğini yürütüyorum vakfın. Sonra tabii bizim üzerimize büyük bir baskı oluştu. İlla partileşin diye. Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Onun programında, tüzüğünde de programında da büyük emeğim var onunla birlikte. Kurduk ve Allah'a şükür de çok güzel bir ivme kazandı Türkiye'de. Birden yüzde 3'lere çıktı. Mahalli seçimlerde yüzde 7. Fakat bu son yapılanmalardan dolayı, bu içimizdeki sızmalardan dolayı partinin artık patinaj yapmaya başladığını gördüm. Bu kitabı da okuyunca artık bir tavır ortaya konması gerektiğini düşündüm. Herkes perde gerisinde konuşuyor ama açıktan bir şey diyemiyordu bu kardeşimize. Ben gerekli şeyleri söyledim. İnşallah ben haklı çıkmam gelecekte. Ama mutlak suretle bunlar tabii hücresel çalıştıkları için partilerde. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı geçen bir açıklama yaptı. Dedi ki 'İçimizde hala sızıntılar mevcut.' Satır arasında çok önemli bir mesaj. Bizim de partimizde şu anda sızıntılar mevcuttur. Ve bu sızıntıların ileride patlama noktasına gelmemesi için gerekli önleyici adımı atmak üzere genel başkanlığı birkaç kere bu konuda bilgilendirdim. Siyasi tecrübeme göre hareket ediyorum ben. Elli yıllık siyasi tecrübem var. İnşallah ben yanılırım."

AK PARTİ'YE KATILACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARA DA YANIT VERDİ

Bekin, Sibirya'da bulunduğu sırada kendisinin AK Parti'ye katılacağı yönünde haberler çıktığını belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Ben Sibirya'dayken beni itibarsızlaştırmak için böyle bir haberler ortaya atıldı. Sonra bir gazeteci arkadaş bana ulaştı orada. Çok kişi aradı, fakat internet sıkıntısı vardı orada. O tesadüfen tabii geceler geç saatte aradı. Dedim benim haberim yok bir şeyde. Bir defa senden duyuyorum. Çünkü internete fazla ulaşım da olmuyordu. Öyle bir şey benim ağzımdan çıkmadı. Yani şu anda ben partideyim, dün de ifade ettim bunu. Fakat konjonktür nasıl, hangi yöne doğru evrileceğini tam burada kestirmek mümkün değil. Bu tamamen parti yönetiminin tavrı ve yaklaşımına bağlı olacaktır. Mesela dün basın toplantısı yaptım. Basın toplantısını parti paylaşmadı. Parti benim basın toplantımı, ki bu basın toplantısını Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak yaptım. Fakat danışman arkadaşlarımız göndermiş olmalarına rağmen bu orada paylaşılmadı. Tabii ileride bana karşı nasıl bir tutum sergilenecek, nasıl bir tutum devam edecek? Kestirmek mümkün değildir. Her şey parti yönetiminin yaklaşımına göre şekillenecek. Ben çekirdekten 'Milli Görüş'çüyüm, herkesten de daha 'Milli Görüş'çüyüm. Şu anda Erbakan'a en yakın hayatta dört isim kaldık. Birisi özel kalem müdürüdür, biri özel sekreteri, biri ben, bir de başka bir arkadaş. Bu çok önemlidir. Yani herkes kendini Milli Görüşçü olarak görüyor ama biz geçmişte çok büyük bedel ödedik. En zor dönemlerde o mahkemelere katıldık Mamak'ta. Erbakan Hoca yasaklıyken, herkes korkup yanına yaklaşmazken yabancı heyetler geldiği zaman beni devamlı çağırıyordu, hiç gılletmeden onun bütün bu istemlerini yerine getirdik."

"GENEL BAŞKANIM İLE BENİM ASLINDA BİR SIKINTIM YOK"

Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile arasında bir sorun olmadığını ifade ederek istifa kararının Erbakan'a yönelik kişisel bir tavır olmadığını belirtti: "Genel Başkanım ile benim aslında bir sıkıntım yok. Genel Başkanı da seviyorum. Ben kendimi de aileye en yakın kişi görüyorum. Fakat her nedense anlaşılmayan bir sebepten dolayı Suat Bey'in yanında tavır koymasını bir türlü kabullenemedim yani bu şekilde. Neden böyle bir tavır sergilediğimi? Çünkü biz Güneydoğuluyuz. Medyada da çıkmış bunlar. Ayrıca bazı gazeteciler de bununla ilgili bayağı araştırmaları var. ByLock kullanması. 30. kişi ByLock listesinde. Yani birçok şeyi biliyorlar. Yani babasına karşı böyle hakarete varan cümleler kullanılması ki, Müslümanlar 28 Şubat'ın en büyük mağdurlarıdır biliyorsunuz. Bunu tutup da Erbakan'a şey yapması, 'Erbakan 28 Şubat Mimarı' ve 'Demirel Mühendisi' şeklinde kitapta yazmış. Bir de Erbakan'ın 'din istismarcısı' demesi. Şimdi söylemede de fayda görmeyeceğim, daha ağır cümleleri de var bunun Erbakan Hoca'mızla ilgili. Kabul edilebilir şeyler değildir bunlar. Etik olmamız lazım. Maneviyatımız bunu gerektiriyor. Her şey makam uğruna tabii feda edilemez. Bendeniz Erbakan Hocamı manevi babam olarak görüyorum. Çok çalıştığım için kendisiyle. Onun için ona yapılacak olan herhangi bir sert ifade bana yapılmış kabul ediliyor."

PARTİDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Kendisine yöneltilen "Partiden istifa etmeyi de düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Bekin, şu ifadeleri kullandı: "Ben demin de ifade ettiğim gibi şu anda partinin bir neferiyim ve partinin kurucusuyum. Asıl kurucusuyum ben partinin. Sonradan gelme değilim. O nedenle bütün gelişmeler bundan sonra yönetimin ve Genel Başkan'ın yaklaşımı doğrultusunda şekillenecektir."