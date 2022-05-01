ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'nin Semt77 Yalovaspor'u 84-77 mağlup etmesiyle son maçlar öncesinde ligde kalmayı garantiledi.
Ligde 8 galibiyet ve 21 yenilgiyle 37 puanı bulunan Aliağa Petkimspor, Semt77 Yalovaspor'un mağlup olmasıyla son maçlar öncesinde lige tutundu.
Bahçeşehir Koleji yenilgisiyle 7 galibiyette kalan Semt77 Yalovaspor'un sezon sonunda olası puan eşitliklerinde Aliağa Petkimspor'u geçme ihtimali bulunmuyor. HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin ardından lige veda edecek ekip Yukatel Merkezefendi Belediyesi veya Semt77 Yalovaspor olacak.
Lige veda edecek son ekip, 6 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların ardından belli olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı garantiledi - Son Dakika