Aliağa Petkimspor, Bursaspor ile 3'te 3 Hedefli Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Bursaspor ile 3'te 3 Hedefli Karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Bursaspor'a konuk olarak 3'te 3 yapma hedefini sürdürecek. Karşılaşma Tofaş Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak. Petkimspor, ligde 14 haftada 6 galibiyet alarak yükselişini sürdürüyor.

17.01.2025 10:42
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BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Aliağa Petkimspor yarın ilk devrenin son maçında Bursaspor'a 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Ligde 14 haftada 6 galibiyeti bulunan Petkimspor bu mücadelenin ardından 22 Ocak Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki son sınavda Hapoel Holon'la Azerbaycan'da son 16'ya kalmak için karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Bursaspor ile 3'te 3 Hedefli Karşılaşacak - Son Dakika

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