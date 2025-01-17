Aliağa Petkimspor, Bursaspor ile 3'te 3 Hedefli Karşılaşacak

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BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Aliağa Petkimspor yarın ilk devrenin son maçında Bursaspor'a 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Ligde 14 haftada 6 galibiyeti bulunan Petkimspor bu mücadelenin ardından 22 Ocak Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki son sınavda Hapoel Holon'la Azerbaycan'da son 16'ya kalmak için karşılaşacak.