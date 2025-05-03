Aliağa Petkimspor Büyükçekmece'yi Geçti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Büyükçekmece'yi Geçti

Aliağa Petkimspor Büyükçekmece\'yi Geçti

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece'yi 83-82 mağlup etti.

03.05.2025 18:07
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Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Büyükçekmece'yi Geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • carolyncampbell:
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