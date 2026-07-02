Aliağa Petkimspor Chris Horton\'u Kadrosuna Kattı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu önemli yerli ve yabancı takviyelerle güçlendiren Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Chris Horton'a da imza attırdı. Kariyerinde Macaristan, Ukrayna, Fransa, İsrail ve Rusya'da forma giyen 32 yaşında, 2.03 boyundaki Horton geçen sezon İtalya'da Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı.