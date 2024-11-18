Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson ile Anlaştı

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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Damyean Dotson ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin, Damyean Dotson. NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen, şutör forvet pozisyonunda oynayan Damyean Dotson birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi.

Son olarak Çin'de Nanjing Monkey Kings takımında oynayan Dotson, ülkemizde daha önce Gaziantep Basketbol'da görev yapmıştı.