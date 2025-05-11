Aliağa Petkimspor'dan Önemli Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 87-78 yenen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Gören, yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Semt 77 Yalovaspor'u lige kattığı renk ve sahada gösterdiği mücadele için tebrik eden Gören, "Kendi adımıza kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı ve teknik ekibimi maça olan konsantrasyonları ve verdikleri mücadele için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.