Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı Yendi - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı Yendi

Aliağa Petkimspor, Süper Lig'in ilk maçında Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 ile geçerek sezona galibiyetle başladı.

06.10.2024 17:59
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İZMİR,

SALON: ENKA

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 9, Tyree 26, Wright 5, Williams 18, Troy Selim Şav 10, Van Beck 14, Murat Kuntker 9, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 4, Salinas 11, Yiğit Gökay Kaba, Kılıçarslan Şenkahya 2

DARÜŞŞAFAKA: Moore 10, Melson, Gach 10, Tinkle 19, Ege Arar 4, Tarık Sezgün 2, Tolga Kay, Appleby 15, Enes Berkay Taşkıran 14, Ege Demir 6, Yiğit Onan 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-28

DEVRE: 53-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 87-59

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 yendi.

İlk 5 dakikası 14-13 Aliağa Petkimspor'un üstünlüğüyle geçilen müsabakada konuk ekip Moore, Yiğit ve Berkay'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 28-17. İlk periyot Darüşşafaka Lassa'nın 28-22 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda Williams'ın basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada 32-32 eşitliği sağladı. Üstünlüğü ele geçiren ve son 2 dakikaya 45-39 önde giren Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 13 sayı farkla 53-40 önde gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, aradaki farkı açtığı periyodu 87-59 üstün tamamladı. Karşılaşmadan 108-85 galip ayrılan Aliağa Petkimspor, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı. Konuk ekipte müsabakanın başında sakatlanan Silas Melson karşılaşmaya devam edemedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı Yendi - Son Dakika

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