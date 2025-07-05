Aliağa Petkimspor, David Efianayi'yi Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda takımımızda sezonun MVP'si seçilen David Efianayi, birlikte hedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda. Ailemize tekrar hoş geldin David Efianayi." denildi.
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