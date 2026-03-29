Aliağa Petkimspor Deplasmanda Yenildi

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Bursaspor'u yenerek düze çıkan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'e 92-80 yenilmekten kurtulamayarak 7 galibiyette kaldı. Antrenör Özhan Çıvgın iki yabancılarının sakatlanmasının sonuca etki ettiğini belirterek, "Maça istediğimiz ritimde başladık. Ancak 4'üncü dakikada Martynas Sajus'un sakatlanması ve ardından Floyd'un suratına aldığı darbeyle oyun dışında kalması, boyalı alandaki hücum ve savunma üstünlüğünü rakibe vermemize neden oldu. Maçın geri kalanında oyuna ortak olmaya çalışsak da tutunamadık" açıklamasını yaptı.