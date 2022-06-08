Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı

08.06.2022 15:42
Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı

Daha önce iç transferde Nusret Yıldırım ile anlaşan ING Basketbol Süper Ligi'nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz ile anlaştı.

Daha önce iç transferde Nusret Yıldırım ile anlaşan ING Basketbol Süper Ligi'nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz ile anlaştı.

Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmaya hedefleyen Aliağa Petkimspor, dış transferde Gaziantep Basketbol'dan İsmail Cem Ulusoy ve iç transferde kaptan Nusret Yıldırım ile anlaşırken, son olarak eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz kadrosuna dahil etti. 2020-2021 sezonunda Aliağa Petkimspor'da oynayan 29 yaşındaki Dorukhan Engindeniz, geçen sezon Türk Telekom'da 2.9 sayı, 0.7 ribaund, 0.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Nusret Yıldırım, basketbol, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı - Son Dakika

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